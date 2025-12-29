Ance | Le imprese brindisine appaltatrici di grandi opere nazionali

Il presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, ha illustrato durante una conferenza stampa di fine anno i risultati raggiunti e le prospettive future della filiera delle costruzioni nel territorio provinciale. L'incontro ha evidenziato il ruolo delle imprese brindisine impegnate in grandi opere nazionali, sottolineando l'importanza di un settore in continua evoluzione e in grado di contribuire allo sviluppo locale.

Il presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa ha tenuto una conferenza stampa di fine anno durante la quale è stato fatto il punto sul lavoro svolto e sulle prospettive della filiera delle costruzioni nel territorio provinciale. Contessa si è soffermato sulla crisi che investe il sistema. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

