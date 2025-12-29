Amore tradimenti e narcisisti | Michele Mezzanotte risponde a 6 domande sulle relazioni

Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte affronta alcune delle domande più frequenti riguardanti le relazioni di coppia, i tradimenti e le dinamiche narcisistiche. In questo approfondimento, vengono analizzati aspetti fondamentali per comprendere meglio i comportamenti e le emozioni coinvolte, offrendo spunti di riflessione utili a chi si confronta con queste situazioni.

