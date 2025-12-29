Amazon boccia l’Italia niente consegna pacchi coi droni | dietro lo stop un miliardo di euro di tasse non pagate

Amazon ha deciso di interrompere il progetto di consegne con droni in Italia, citando motivazioni fiscali e regolamentari. La prevista introduzione dei voli automatizzati per le consegne, inizialmente programmata per la primavera 2026, è stata sospesa. La decisione evidenzia le sfide normative e fiscali che influenzano lo sviluppo di innovazioni tecnologiche nel nostro Paese.

Il futuro delle consegne volanti in Italia ha subito una brusca frenata. Se immaginavate di vedere i droni di Amazon Prime Air sfrecciare nei nostri cieli a partire dalla primavera 2026, dovrete ricredervi. Il colosso di Seattle ha ufficialmente staccato la spina al progetto sperimentale che aveva come base operativa San Salvo, in Abruzzo. La notizia è stata confermata dall' Enac (l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), che ha ricevuto la richiesta di sospensione immediata di tutte le certificazioni e delle attività di volo. Nonostante Amazon parli genericamente di una "revisione strategica", i motivi reali dietro questo dietrofront sembrano essere molto meno tecnologici e molto più legati ai conti con lo Stato italiano.

