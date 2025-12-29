Amalfi Gnut in concerto all' Arsenale | tappa del tour Luntano ' a te
Venerdì 2 gennaio 2026, l'Arsenale della Repubblica ad Amalfi ospiterà il concerto di Gnut, artista della musica d'autore. L'evento fa parte del tour
Appuntamento con la musica d'autore ad Amalfi, dove venerdì 2 gennaio 2026 si terrà il concerto di Gnut presso l'Arsenale della Repubblica. L'inizio dell'esibizione è fissato per le ore 19 e l'ingresso è gratuito. L'evento rientra nel programma della rassegna "InCanti d’Autore", promossa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Gnut in concerto in Arsenale per InCanti d'Autore; InCanti d'Autore ad Amalfi con i Neri per Caso: concerto in Piazza Duomo.
Amalfi, Gnut in concerto all'Arsenale: tappa del tour "Luntano 'a te" - Appuntamento con la musica d'autore ad Amalfi, dove venerdì 2 gennaio 2026 si terrà il concerto di Gnut presso l'Arsenale della Repubblica. salernotoday.it
Amalfi, Gnut live in trio all'Arsenale: un viaggio emotivo tra chitarra e archi - Una serata all’insegna della musica cantautorale per il nuovo appuntamento di InCanti d'Autore, la rassegn ... ilvescovado.it
