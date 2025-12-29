Amalfi Gnut in concerto all' Arsenale | tappa del tour Luntano ' a te

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 2 gennaio 2026, l'Arsenale della Repubblica ad Amalfi ospiterà il concerto di Gnut, artista della musica d'autore. L'evento fa parte del tour

Appuntamento con la musica d'autore ad Amalfi, dove venerdì 2 gennaio 2026 si terrà il concerto di Gnut presso l'Arsenale della Repubblica. L'inizio dell'esibizione è fissato per le ore 19 e l'ingresso è gratuito. L'evento rientra nel programma della rassegna "InCanti d’Autore", promossa. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Gnut in concerto in Arsenale per InCanti d'Autore; InCanti d'Autore ad Amalfi con i Neri per Caso: concerto in Piazza Duomo.

