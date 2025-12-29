Alvino avverte | Cautela su Lukaku serve tempo per il rientro
Alvino invita alla prudenza riguardo al rientro di Romelu Lukaku, sottolineando che è necessario del tempo per permettere al calciatore di recuperare appieno. La gestione della sua condizione fisica resta un tema centrale per il suo reinserimento in squadra, richiedendo attenzione e pazienza per evitare ulteriori rischi di infortunio.
La gestione del rientro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei temi più delicati . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
