Altro che buonuscita | Francesca Pascale racconta i privilegi ricevuti da Berlusconi

Francesca Pascale si confronta con uno degli argomenti più dibattuti dopo la sua relazione con Silvio Berlusconi, affrontando la questione della presunta buonuscita. In un intervento diretto, la ex compagna dell'imprenditore chiarisce i dettagli sui privilegi ricevuti, offrendo una prospettiva personale e senza fronzoli su temi spesso oggetto di speculazioni e discussioni pubbliche.

Francesca Pascale rompe il silenzio su uno dei temi più discussi dopo la fine della sua relazione con Silvio Berlusconi: la presunta buonuscita. E lo fa senza mezzi termini, affidando al Corriere della Sera una versione ridimensiona le ipotesi circolate negli anni. “No, non ho avuto buonuscita”, chiarisce Pascale. “Ho avuto una vita piena di cose bellissime che mi ha dato Silvio Berlusconi”. Un’affermazione netta, accompagnata da un elenco dettagliato di ciò che quell’unione le ha garantito nel tempo: sostegno economico costante, case, doni, ma soprattutto un patrimonio che le ha consentito di costruirsi un’attività imprenditoriale autonoma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

