Altopascio | incendio in tre abitazioni evacuate sei persone

Altopascio, 29 dicembre 2025 – Nelle prime ore del pomeriggio, i vigili del fuoco di Lucca e Pistoia sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto tre abitazioni nel centro storico. Sei persone sono state evacuate in via precauzionale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento prosegue per accertare le cause dell’incendio e valutare i danni subiti.

Altopascio (Lucca), 29 dicembre 2025 – I vigili del fuoco del comando di Lucca e di Pistoia sono intervenuti, anche con autoscala e autobotte, nelle prime ore del pomeriggio per un incendio sviluppatosi in un cammino di corte di un gruppo di 3 abitazioni. I fumi hanno interessato tutti e tre gli stabili e un uomo impossibilitato a deambulare è stato affidato alle cure del 118, ma non è stato coinvolto dagli effetti diretti dell'incendio. A causa dell'inagibilità dei locali tutti e 6 gli abitanti delle case troveranno alloggio in altre strutture o da parenti. I vigili del fuoco operano per il minuto spegnimento di porzioni del tetto e per mettere l'area in sicurezza.

Incendio in una corte ad Altopascio, due case evacuate - Un grosso incendio è scoppiato al primo piano di un appartamento nella frazione di Marginone ad Altopascio dove per domare le fiamme sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. noitv.it

