Altopascio | incendio coinvolge tre appartamenti evacuate 6 persone per il fumo

Nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre 2025, a Altopascio, un incendio scoppiato da una canna fumaria ha interessato tre appartamenti. Sei persone sono state evacuate a causa del fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti con autoscala e autobotte, intervenendo prontamente per contenere il rogo e garantire la sicurezza degli abitanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti, anche con autoscala e autobotte, nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre 2025, per un incendio sviluppatosi da una canna fumaria di 3 abitazioni

