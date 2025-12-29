Almanacco | Martedì 30 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L'Almanacco di oggi, martedì 30 dicembre, offre un'occhiata agli eventi storici, ai compleanni, ai santi e ai proverbi di questa giornata. È l'ultimo giorno dell’anno, una data ricca di ricordi e significati. Tra le notizie storiche, spiccano eventi rilevanti come l’incendio del teatro Iroquois nel 1903 e la costituzione dell’Unione nel 1922. Un’occasione per riflettere sui momenti che hanno segnato il passato e prepararsi al nuovo
Martedì 30 Dicembre è il 365° giorno del calendario gregoriano, manca 1 giorno alla fine dell’anno.Santo del giorno: Sant'EugenioProverbio di DicembreDicembre vezzoso, anno capricciosoAccadde oggi1903 – L'incendio del teatro Iroquois di Chicago provoca 600 morti1922 – Viene costituita l'Unione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
