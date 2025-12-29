Almanacco | Lunedì 29 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 29 dicembre, penultimo giorno dell’anno, segna il passaggio verso i momenti di conclusione e riflessione. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di figure significative e si onora il santo del giorno. L’almanacco di oggi offre un’occasione per conoscere meglio le ricorrenze e le tradizioni associate a questa data, contribuendo a mantenere vivo il legame con il passato e con le usanze popolari.
Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano (il 364º negli anni bisestili). Mancano 2 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Tommaso Becket, vescovo e martire.Aforisma di DicembreUna cosa facile da avere a Dicembre, è il sangue freddo.(Alphonse Allais)
29 dicembre: St Paul’s sopravvive - In qualunque momento può cadere una bomba in questa stanza. repubblica.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 29 dicembre Il Sole sorge alle 07:59 e tramonta alle 16:53. Il culmine è alle 12:26. Durata del giorno otto ore e cinquantaquattro minuti. La Luna sorge alle 12:11 con az - facebook.com facebook
