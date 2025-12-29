Alloggi sociali la Cassazione chiude il contenzioso dopo oltre 20 anni | prezzo aumentato per i ritardi
La Corte di Cassazione ha concluso dopo oltre vent’anni il contenzioso riguardante la costruzione di diciotto alloggi sociali, realizzati da una società di costruttori. La decisione riguarda l’aumento dei prezzi dovuto ai ritardi nella consegna, portando chiarezza e definizione sulla questione legale. Questa sentenza chiude definitivamente una lunga disputa giudiziaria, offrendo un quadro preciso sulla tutela dei diritti delle parti coinvolte nel settore dell’edilizia sociale.
La Corte di cassazione ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria legata alla costruzione di diciotto alloggi sociali realizzati da una società di costruttori. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dalla cooperativa committente, confermando la decisione della Corte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
