Allegri su Agnelli | Se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol

Durante il suo periodo alla Juventus, Max Allegri ha spesso sottolineato l’importanza della solidità difensiva, citando la forte pressione di Andrea Agnelli. Le riunioni tra i due, spesso accompagnate da pranzi, erano strumenti di confronto e strategia. Dopo l’uscita dalla Juve, l’attenzione si è spostata su incontri come quello a Milano, dove Agnelli è stato visto assistere a partite, alimentando discussioni sulla sua presenza nel mondo del calcio.

Le riunioni e i pranzi tra Andrea Agnelli e Max Allegri all’epoca della Juve sono noti, più rumore invece ha fatto quello a Milano dopo che l’ex presidente della Juventus era stato a San Siro per assistere a Milan-Verona. L’ex dirigente vive ora in Olanda, ma è tornato a Milano per far visita al vecchio amico Max, ed è stato proprio Allegri a rivelare del loro incontro nel post partita: « Mi ha fatto molto piacere che il presidente sia venuto a vedere la partita -. ha detto Allegri in zona mista -. Oltre all’aspetto professionale abbiamo un rapporto che va al di là a livello umano, ora mi aspetta per andare a pranzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

