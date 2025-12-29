Allegri ferma Rabiot nel tunnel | parlano come se fossero ancora alla Juve La frase su Agnelli diventa virale – VIDEO

Durante un momento nei tunnel dello stadio, Allegri ha interagito con Rabiot, come se fossero ancora alla Juventus. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e sui social, soprattutto per una frase rivolta ad Agnelli, diventata virale. Un episodio che ha fatto riflettere sui rapporti tra i protagonisti del club e sulla continuità di certi dialoghi, anche fuori dal campo.

Allegri ferma Rabiot nel tunnel: parlano come se fossero ancora alla Juve. La frase su Agnelli diventa virale, cosa è successo. Il 2025 del Milan si è concluso con un netto successo per 3-0 contro il Verona, ma a rubare la scena è stato il ritrovato asse tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. L'ex presidente della Juventus è infatti apparso a sorpresa sulle tribune di San Siro per assistere alla gara dei rossoneri, confermando un legame di stima e amicizia profonda con il tecnico livornese che travalica i confini del campo e del tempo. Un rapporto che incarna perfettamente quel concetto di "famiglia" su cui Agnelli aveva edificato il suo ciclo vincente a Torino.

