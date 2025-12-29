Allarme aviaria | nuovo focolaio che riguarda l’Italia Situazione preoccupante

Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo focolaio di aviaria in Italia, con oltre 160 volatili da abbattere. La situazione è considerata preoccupante, richiedendo misure di sicurezza e monitoraggio accurato. Si invita alla massima attenzione per prevenire ulteriori diffusioni e tutelare la salute pubblica e animale.

Un nuovo allarme legato all'aviaria è scoccato in tutta Europa e coinvolge anche l'Italia. Un nuovo focolaio è stato confermato ed ha portato all'abbattimento di un numero elevatissimo di pollame. Il pericolo è che il virus possa diffondersi in modo concreto in diverse regioni europee. Italia compresa. Nel nostro Paese, come nella maggior parte degli Stati Europei, quando vengono riscontrati dei casi, si procede all'abbattimento dell'intero gruppo. È stata istituita nella giornata di lunedì 22 dicembre un'area sensibile a seguito del riscontro di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di pollame domestico. La moria di oche, galline e anatre in un piccolo allevamento di Fonte ha fatto scattare le procedure d'emergenza, cui ora seguirà la profilassi.

Aviaria, focolaio in un pollaio: area di sorveglianza nel raggio di 10 chilometri fra la Marca e il Bassanese. I divieti e le misura di sicurezza - Un focolaio di influenza aviaria è stato rilevato in un allevamento di pollame a conduzione familiare di Fonte. msn.com

- Si riaccende l'allarme aviaria - Zona di sicurezza e focolaio in Veneto. #veneto #allarmeaviaria #vocedirovigo - facebook.com facebook

Aviaria la prossima pandemia L’allarme degli esperti: “Diffusione senza precedenti” x.com

