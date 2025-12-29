La Roma chiude il 2025 con una vittoria convincente contro il Genoa, battuto 3-1 nel primo tempo. Con questo risultato, i giallorossi consolidano il quarto posto in classifica. La partita segna anche il ritorno di De Rossi allo Stadio Olimpico, in un'occasione che ha aggiunto un tocco di significato alla giornata. Un successo che riflette il buon stato di forma della squadra in questa fase della stagione.

Finisce nel migliore dei modi il 2025 della Roma, che si impone 3-1 sul Genoa e impone un dispiacere a De Rossi nel giorno del suo ritorno allo Stadio Olimpico. Una prestazione molto positiva nel primo tempo ed una ripresa in controllo, con il rammarico del gol subito nel finale – dove si è rivisto in campo anche Dovbyk – e tre punti portati a casa per Gasperini, che torna al quarto posto in classifica. Dopo il triplice fischio arriva il momento tanto atteso della serata, con De Rossi accolto sotto la Curva Sud e omaggiato da tutto lo stadio. Roma-Genoa, il racconto del match. Fin dai primi minuti la Roma cerca di pressare in avanti per non lasciar respirare il Genoa, che dimostra di patire questa situazione commettendo diversi errori in fase d’uscita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Alla Roma basta il primo tempo: 3-1 al Genoa e quarto posto in classifica

Leggi anche: Dybala fa volare la Roma al primo posto in classifica: vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli

Leggi anche: Roma Genoa LIVE 3-0: fine primo tempo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A Tesys: “manita” Women Roma e Bitonto, Falconara e Cagliari vincono e convincono; Juventus-Roma LIVE.

Basta Wesley e la Roma supera il Como - Giallorossi tonici e arrembanti, ma poco concreti in un primo tempo dominato, nel quale la squadra di ... rainews.it