Alimentare e ristorazione trainano le feste, Natale con il segno più per il commercio modenese.

L’andamento del settore alimentare e della ristorazione a Modena si conferma positivo durante le festività natalizie. Secondo un’indagine di Confesercenti, il 64,5% delle imprese associate registra vendite stabili o in crescita, evidenziando un trend di stabilità e ripresa nel commercio locale. Questi dati riflettono l’importanza di questi comparti nel sostegno all’economia modenese durante il periodo delle festività.

Da un'indagine condotta da Confesercenti tra le imprese associate a Modena e provincia emerge che il 64,5% dei negozi ha vendite stabili o in aumento. L'indagine ha coinvolto attività di diversi settori: alimentari, abbigliamento, profumerie, librerie, elettronica, gioiellerie, bar e ristoranti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

