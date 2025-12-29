Alfonso Signorini sospende gli impegni con Mediaset Campagna calunniosa e diffamatoria

Alfonso Signorini ha annunciato la sospensione dei propri impegni con Mediaset, definendo le recenti accuse come una campagna calunniosa e diffamatoria. In una nota, il conduttore ha sottolineato di voler affrontare queste grave condotte illecite, che trovano amplificazione sui media, con fermezza e trasparenza. La vicenda evidenzia l’importanza di una corretta informazione e del rispetto reciproco nel panorama mediatico attuale.

«Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale.

L’ho già fatto, l’ho vinto". Tommaso Zorzi non usa mezzi termini quando un creator di TikTok, travestito con una maschera raffigurante Alfonso Signorini, lo ferma per strada e gli porge un biglietto con la scritta “Il prossimo sei tu”. La scena si è svolta sotto gli oc - facebook.com facebook

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com

