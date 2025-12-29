Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset, in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona. La decisione è stata comunicata oggi, 29 dicembre, e si inserisce in un contesto di attenzione mediatica riguardo alle affermazioni ancora da verificare. La scelta di Signorini riflette la volontà di affrontare la situazione con trasparenza e responsabilità, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso nei confronti delle parti coinvolte.

Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. quotidiano.net

Signorini si autosospende da Mediaset. L'azienda: "Accogliamo la sua decisione" - «Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. gazzettadiparma.it

Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona

L’ho già fatto, l’ho vinto". Tommaso Zorzi non usa mezzi termini quando un creator di TikTok, travestito con una maschera raffigurante Alfonso Signorini, lo ferma per strada e gli porge un biglietto con la scritta “Il prossimo sei tu”. La scena si è svolta sotto gli oc - facebook.com facebook

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com

