alfonso signorini si autosospende da mediaset la nota dei legali

Alfonso Signorini ha annunciato, tramite i suoi legali, la sospensione di tutte le attività editoriali con Mediaset, in seguito alle recenti polemiche mediatiche. Questa decisione si inserisce nel contesto di una fase di riflessione e temporanea interruzione delle sue attività professionali. La nota ufficiale fornisce chiarimenti sulla situazione attuale, senza ulteriori commenti o dettagli.

I legali di Alfonso Signorini attraverso una nota, hanno fatto sapere che il conduttore ha deciso di sospendere tutti gli impegni editoriali in corso con Mediaset dopo la bufera mediatica dei giorni scorsi. Questa la nota dei legali: E’ intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini. L’autosospensione ha l’obiettivo di fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e sopra tutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media. 🔗 Leggi su Bubinoblog

