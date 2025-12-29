Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset in via cautelativa

Alfonso Signorini ha deciso di sospendersi temporaneamente da Mediaset, in via cautelativa, a seguito delle gravi accuse mosse da Fabrizio Corona. La scelta riguarda i suoi attuali impegni editoriali con l'emittente, in attesa di chiarimenti e approfondimenti sulla situazione. Questa decisione evidenzia la volontà di mantenere la trasparenza e la correttezza professionale durante un periodo di incertezza.

Alfonso Signorini "si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset", questa le decisione del conduttore dopo le gravi accuse mosse da Fabrizio Corona.

Alfonso Signorini si autosospende, Mediaset: "Applicato il codice etico" - Nella nota di Mediaset che "accoglie" la decisione di Alfonso Signorini di "sospendere cautelativamente il suo impegno ... iltempo.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

