Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in risposta alle recenti polemiche derivanti dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che hanno sollevato dubbi sul processo di selezione dei concorrenti del Grande Fratello. La scelta riflette l’intento di affrontare con trasparenza le questioni emerse e di mantenere un rapporto rispettoso con il pubblico e gli interlocutori coinvolti.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto "sistema" per la selezione dei concorrenti del Grande Fratello. Lo rendono noto i suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, secondo cui il presentatore è vede vittima "di gravi e continuate condotte criminose. È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria - si legge in una nota - orchestrata con il chiaro intento di distruggere l'onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del Dott. Alfonso Signorini.

