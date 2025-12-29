Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel corso del programma. La scelta, motivata dalla volontà di approfondire la situazione, arriva in un momento di attenzione mediatica crescente. La sua sospensione temporanea mira a garantire trasparenza e rispetto delle procedure interne, in attesa di chiarimenti e sviluppi sulla vicenda.

