Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello Il biscione | verifichiamo il rispetto del codice etico

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sul Grande Fratello. La misura è stata adottata per consentire una verifica approfondita del rispetto del codice etico aziendale. Questa decisione riflette l’attenzione del gruppo alle proprie linee guida e alla tutela della propria immagine, in un momento di particolare attenzione mediatica.

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com

