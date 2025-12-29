Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona i legali | Campagna calunniosa e diffamatoria

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che lo hanno accusato di un presunto sistema per l’ingresso al Grande Fratello. I legali dell’ormai ex conduttore hanno definito le accuse una campagna calunniosa e diffamatoria. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di tensioni tra le parti coinvolte, mentre si attende un approfondimento della situazione.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona su un presunto « sistema » per l'ingresso al Grande Fratello. La decisione, «già comunicata all'azienda», è stata annunciata dai legali del conduttore, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello che, in una nota, hanno definito il loro assistito «vittima di gravi e reiterate condotte criminose». Pochi giorni fa la società di produzione del Gf, Endemol Shine Italy, aveva annunciato « verifiche interne » per chiarire «il rispetto del codice etico e delle procedure » che regolano le selezioni dei concorrenti.

