Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset | Campagna diffamatoria e calunniosa

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset in risposta alle recenti polemiche sollevate durante il suo programma 'Falsissimo', in particolare da Fabrizio Corona. La decisione mira a chiarire la posizione dell’autore e a tutelare la propria immagine, in un contesto di discussione pubblica sulle accuse di diffamazione e calunnia. La sospensione resterà in vigore fino a ulteriori chiarimenti.

(Adnkronos) – Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset. Una decisione che arriva dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona nel suo format 'Falsissimo'. Al centro della vicenda, le affermazioni secondo cui esisterebbe un presunto "sistema" per favorire l'ingresso di concorrenti, o aspiranti tali, all'interno del 'Grande Fratello', trasmissione condotta proprio da Signorini. "È intenzione di questa .

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: colpo di scena dopo le accuse di Fabrizio Corona - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse choc di Fabrizio Corona: il comunicato dei legali. donnaglamour.it

L’ho già fatto, l’ho vinto". Tommaso Zorzi non usa mezzi termini quando un creator di TikTok, travestito con una maschera raffigurante Alfonso Signorini, lo ferma per strada e gli porge un biglietto con la scritta “Il prossimo sei tu”. La scena si è svolta sotto gli oc - facebook.com facebook

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com

