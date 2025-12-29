Alfonso Signorini si autosospende da Mediasdet | la reazione di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset, in seguito alle recenti polemiche legate ai video di Fabrizio Corona e alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La decisione arriva in un momento di attenzione mediatica crescente, evidenziando la volontà di gestire con responsabilità la situazione. La vicenda coinvolge direttamente il conduttore e il network, riflettendo le sfide del mondo dello spettacolo di fronte a episodi di pubblico interesse.

Con la prossima edizione del Grande Fratello Vip in cantiere, dopo i video di Falsissimo, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset Dopo il clamore mediatico dei video caricati da Fabrizio Corona in rete, Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. Il conduttore infatti, in procinto di partire con una nuova edizione del Grande Fratello Vip, è stato accusato da Corona di richiedere prestazioni sessuali in cambio di un posto nel celebre reality show di Canale 5. Il caso Alfonso Signorini a Falsissimo e le indagini per revenge porn In seguito all'uscita dei video di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini aveva subito proceduto con la querela e la procura di Milano aveva aperto un'indagine su Corona per revenge porn, in quanto aveva diffuso .

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona: la replica dell'azienda - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le polemiche sollevate da Fabrizio Corona. notizie.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona: «Campagna diffamatoria» x.com

I legali di Alfonso Signorini, attraverso una nota, hanno fatto sapere che il conduttore ha deciso di sospendere tutti gli impegni editoriali in corso con Mediaset dopo la bufera mediatica dei giorni scorsi. Questa la nota dei legali, ripresa dal Corriere: “È intenzion - facebook.com facebook

