Alfonso Signorini si autosospende arriva il comunicato stampa di Mediaset | Abbiamo il dovere di tutelare la nostra reputazione

Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale in cui annuncia l’autosospensione di Alfonso Signorini, in risposta alle recenti polemiche sollevate dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel format Falsissimo. La decisione mira a tutelare la reputazione dell’azienda e a garantire un’azione trasparente durante questa fase di scrutinio. La situazione rimane in evoluzione, e la società continuerà a monitorare gli sviluppi per assicurare un confronto corretto e responsabile.

Alfonso Signorini ha scelto di autosospendersi da Mediaset, una decisione arrivata nel pieno della bufera mediatica scatenata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel format YouTube Falsissimo, dove si parla di un presunto "sistema" per favorire l'ingresso di concorrenti nel Grande Fratello. A comunicare ufficialmente la scelta sono stati i legali del conduttore, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto la sua difesa in sede civile e penale. In una nota spiegano che Signorini si ritiene vittima di « gravi e continuate condotte criminose » e che la decisione di fermarsi è già stata notificata all'azienda.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello. Il biscione: verifichiamo il rispetto del codice etico - La scelta arriva nel pieno della bufera che ha investito il conduttore dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, rilasciate nel ... corriereadriatico.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: colpo di scena dopo le accuse di Fabrizio Corona - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse choc di Fabrizio Corona: il comunicato dei legali. donnaglamour.it

I legali di Alfonso Signorini, attraverso una nota, hanno fatto sapere che il conduttore ha deciso di sospendere tutti gli impegni editoriali in corso con Mediaset dopo la bufera mediatica dei giorni scorsi. Questa la nota dei legali, ripresa dal Corriere: “È intenzion - facebook.com facebook

"Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto" x.com

