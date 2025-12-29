Alfonso Signorini lascia i social dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini ha temporaneamente sospeso la sua attività sui social media, in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona. La sua assenza da Instagram, dove era molto presente, ha attirato l’attenzione degli utenti. Al momento, Signorini non è raggiungibile sui suoi profili ufficiali, lasciando spazio a supposizioni e curiosità sul suo eventuale ritorno.

La sua assenza non è passata inosservata. Nelle ultime ore Alfonso Signorini non risulta più raggiungibile su Instagram, proprio da quel profilo che per anni è stato uno dei suoi principali canali di comunicazione con il pubblico. Una scelta improvvisa, quella di disattivare il suo account personale, seguito da oltre un milione di follower, che arriva in un momento particolarmente delicato per il conduttore del Grande Fratello Vip e che appare strettamente collegata alle recenti e controverse dichiarazioni di Fabrizio Corona. La scelta di Alfonso Signorini su Instagram. Tutto ha avuto origine dalla puntata di Falsissimo andata in onda pochi giorni fa, che Fabrizio Corona ha definito "Parte Nuova", durante la quale l'ex Re dei Paparazzi ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Alfonso Signorini, parlando apertamente di presunti metodi di reclutamento (non conformi) dei concorrenti nelle passate edizioni del reality.

