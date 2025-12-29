Alfonso Signorini la decisione dopo le accuse di Corona e le parole di Mediaset

Alfonso Signorini ha annunciato la sua autosospensione da Mediaset in risposta alle accuse e alle polemiche sollevate da Fabrizio Corona nel programma Falsissimo. La decisione arriva dopo una serie di dichiarazioni considerate diffamatorie, che hanno portato a una riflessione sul proprio ruolo e sull'immagine pubblica. La scelta di Signorini mira a tutelare la propria reputazione e a chiarire la posizione in un momento di tensione mediatica.

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, a causa della “campagna calunniosa e diffamatoria” avviata contro di lui da Fabrizio Corona in una puntata del suo Falsissimo. Com’è noto, all’ex conduttore del Grande Fratello VIP sono state rivolte accuse gravissime in merito a un presunto “sistema”, che avrebbe adoperato per favorire l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia ad alcuni giovani “aspiranti famosi”. A comunicare la decisione di Signorini sono stati i suoi legali, mentre Mediaset ha a sua volta diffuso un comunicato. Alfonso Signorini sospende ogni impegno editoriale con Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alfonso Signorini, la decisione dopo le accuse di Corona e le parole di Mediaset Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona Leggi anche: Marina Berlusconi: le prime parole su Alfonso Signorini (dopo le accuse di Corona) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alfonso Signorini sparisce da Instagram dopo le accuse di avances e ricatti ai concorrenti del Grande Fratello; Alfonso Signorini disattiva il profilo Instagram: la reazione dopo le accuse choc di Fabrizio Corona; Grande Fratello, Endemol si muove: la decisione dopo caso Signorini-Corona; Signorini disattiva il profilo Instagram: la decisione dopo le accuse di Corona. Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello. Il biscione: verifichiamo il rispetto del codice etico - La scelta arriva nel pieno della bufera che ha investito il conduttore dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, rilasciate nel ... corriereadriatico.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona - La decisione del conduttore è arrivata a seguito della bufera provocata da Corona, che nel suo format «Falsissimo» su YouTube aveva ... huffingtonpost.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: «Campagna diffamatoria» - La decisione, ufficiale, è stata comunicata dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, ... msn.com

Alfonso Signorini SPARITO: Instagram chiuso dopo le accuse e il gesto di BELEN

I legali di Alfonso Signorini, attraverso una nota, hanno fatto sapere che il conduttore ha deciso di sospendere tutti gli impegni editoriali in corso con Mediaset dopo la bufera mediatica dei giorni scorsi. Questa la nota dei legali, ripresa dal Corriere: “È intenzion - facebook.com facebook

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com

