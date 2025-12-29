Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset a causa della campagna calunniosa e diffamatoria
Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, a causa della “campagna calunniosa e diffamatoria” avviata contro di lui da Fabrizio Corona in una puntata del suo Falsissimo. Com’è noto, all’ex conduttore del Grande Fratello VIP sono state rivolte accuse gravissime in merito a un presunto “sistema”, che avrebbe adoperato per favorire l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia ad alcuni giovani “aspiranti famosi”. A comunicare la decisione di Signorini sono stati i suoi legali, mentre Mediaset ha a sua volta diffuso un comunicato. Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, le parole dei suoi avvocati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
"Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. #AlfonsoSignorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera x.com
I legali di Alfonso Signorini, attraverso una nota, hanno fatto sapere che il conduttore ha deciso di sospendere tutti gli impegni editoriali in corso con Mediaset dopo la bufera mediatica dei giorni scorsi. Questa la nota dei legali, ripresa dal Corriere: “È intenzion - facebook.com facebook
