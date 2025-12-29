Alfonso Signorini dopo le accuse di Corona sospende tutti i suoi impegni con Mediaset
Alfonso Signorini ha deciso di sospendere temporaneamente tutti i suoi impegni con Mediaset, in seguito alle accuse mosse contro di lui. La scelta è stata comunicata dai legali del conduttore, che hanno definito le contestazioni come una campagna diffamatoria. Mediaset ha accettato questa decisione, in attesa di chiarimenti e sviluppi sulla vicenda.
La decisione, già annunciata dai legali del conduttore che hanno parlato di una «campagna calunniosa e diffamatoria» contro il loro assistito, è stata accettata da Mediaset. Lo ha fatto sapere lo stesso gruppo televisivo con un comunicato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
