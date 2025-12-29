Alfonso Signorini dopo le accuse di Corona arriva il comunicato stampa di Mediaset | Abbiamo il dovere di tutelare la nostra reputazione Accogliamo la decisione di Alfonso Signorini di sospendere il suo impegno

Dopo le recenti polemiche legate alle puntate di Falsissimo e alle accuse di Fabrizio Corona, Mediaset ha pubblicato un comunicato ufficiale. L’azienda ha dichiarato di dover tutelare la propria reputazione e ha accolto la decisione di Alfonso Signorini di sospendere il suo impegno televisivo. Questa presa di posizione segna un passo importante nel chiarimento della posizione aziendale in un momento di grande attenzione mediatica.

Dopo settimane di silenzio sul caso mediatico che ha sconvolto il mondo della televisione e che riguarda il conduttore tv Alfonso Signorini, al centro delle polemiche dopo la messa in onda delle puntate di Falsissimo, format ideato e condotto da Fabrizio Corona, in cui l’ex conduttore del Grande Fratello Vip viene accusato di comportamenti scorretti e che contrasterebbero con il Codice Etico, per la prima volta Mediaset precisa in una nota la posizione dell’azienda. Caso Signorini: arriva il comunicato stampa di Mediaset. Attraverso un comunicato stampa diffuso dal Gruppo di Cologno Monzese, si rende noto che sul caso Signorini, Mediaset, a tutela del gruppo stesso e a forte dell’applicazione del Codice Etico, “Agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

