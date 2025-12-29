Alex de Minaur | Mi avvicino gradualmente al livello di Sinner ed Alcaraz

Alex de Minaur si avvicina ai livelli di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, lavorando intensamente durante la pausa invernale. A pochi giorni dall’inizio della stagione 2026, l’australiano ha condiviso i suoi obiettivi e il percorso di miglioramento, puntando a consolidare la sua crescita nel circuito. La stagione partirà con la United Cup il 2 gennaio, segnando un nuovo passo nel suo percorso professionale.

Alex de Minaur ha parlato a pochi giorni dall'inizio della stagione 2026 del tennis, che scatterà con la United Cup il 2 gennaio: l'australiano si è preparato al meglio durante la pausa invernale, lavorando sul fisico per avvicinarsi al livello di gioco espresso da Jannik Sinner e dall'iberico Carlos Alcaraz. L'oceanico rivela all' ANSA i suoi propositi per la nuova stagione: " Ho giocato partite combattute contro di loro negli ultimi anni, con la sensazione di avvicinarmi gradualmente. Per me, si tratta di trovare modi diversi per mettere in difficoltà questi giocatori ed essere pronto a correre più rischi ".

