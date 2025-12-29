Alessandro Gilmozzi lo chef di Cavalese che celebra la natura | Anche una corteccia può raccontare una storia se la si sa ascoltare i mie clienti hanno la sensibilità per capirlo
Alessandro Gilmozzi, chef di Cavalese, interpreta la natura attraverso i suoi piatti, valorizzando i sapori autentici della montagna. Alla guida del ristorante El Molin, collocato nel cuore della Val di Fiemme, Gilmozzi trasmette l’importanza del rispetto e dell’ascolto della natura, creando un’esperienza culinaria che riflette i silenzi e le storie della sua terra. La sua cucina si distingue per la sensibilità nel raccontare la montagna con semplicità e autenticità.
Stella rossa e stella verde con il ristorante El Molin, nel cuore dell'area olimpica della Val di Fiemme, il cuoco trentino mette nei piatti la «sua» montagna, in cui il rispetto è tutto, insieme ai silenzi. Ve la raccontiamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Cose buone per Natale e Capodanno: assaggi e consigli di Identità Golose.
Lo chef che grattugia le pietre - Vivendo in un luogo già sostenibile di per sé, con tutte le case riscaldate con gli scarti del legno è naturale fare altrettanto al ristorante. repubblica.it
Risotti speciali: le ricette dei grandi chef - Questo risotto sembra un paesaggio, più che un piatto è una passeggiata nei boschi della Val di Fiemme, dove lo chef Alessandro Gilmozzi lavora nel ristorante stellato «El Molin», a Cavalese (TN). corriere.it
Alessandro Gilmozzi, in Val di Fiemme cucina d'alta quota con licheni e radici - Ma è anche un esploratore che tra le sue Dolomiti non si accontenta di andare alla ricerca del senso dei luoghi. quotidiano.net
Un racconto corale di impegno, identità e futuro. Con le parole del Presidente Alessandro Gilmozzi, celebriamo un anno intenso per Ambasciatori del Gusto, dalla filiera alla formazione, dal confronto alla crescita condivisa. Nel giorno di Natale, auguriamo a tu - facebook.com facebook
