Alessandro Gilmozzi lo chef di Cavalese che celebra la natura | Anche una corteccia può raccontare una storia se la si sa ascoltare i mie clienti hanno la sensibilità per capirlo

Alessandro Gilmozzi, chef di Cavalese, interpreta la natura attraverso i suoi piatti, valorizzando i sapori autentici della montagna. Alla guida del ristorante El Molin, collocato nel cuore della Val di Fiemme, Gilmozzi trasmette l’importanza del rispetto e dell’ascolto della natura, creando un’esperienza culinaria che riflette i silenzi e le storie della sua terra. La sua cucina si distingue per la sensibilità nel raccontare la montagna con semplicità e autenticità.

