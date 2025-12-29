Al vertice fra Trump e Zelensky vince Putin

Il vertice tra Trump e Zelensky in Florida si è concluso senza risultati concreti. La discussione non ha portato a progressi significativi, evidenziando le tensioni tra le posizioni dei due leader. La mancata intesa influisce sul dibattito pubblico, con implicazioni più ampie sulla narrativa internazionale riguardo alla situazione in Ucraina e alle dinamiche di potere nella regione.

È appena terminato in Florida il vertice fra Trump e Zelensky. Il risultato è un nulla di fatto che non conviene alla narrativa ucraina, ma offre spunti russofobi a quella del mainstream europeo. In questo senso, il titolo del Times dice già tutto: “Putin ha avuto l’ultima parola con Trump, di nuovo”. Convergenza fra Putin e Trump. La convergenza fra le posizioni della Casa Bianca e del Cremlino era visibile anche prima dell’incontro odierno. Adesso salta all’occhio quella su un punto fondamentale come il cessate-il-fuoco. Una tregua in questo momento converrebbe solamente a Kiev, che potrebbe rifiatare, e all’Europa che cercherebbe di presentarsi come controparte indispensabile dei negoziati e di dare altra assistenza militare e materiale all’Ucraina. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Al vertice fra Trump e Zelensky vince Putin Leggi anche: Il vertice fra Trump e Putin si blocca. Il mandato di Lavrov e le differenze fra Rubio e Witkoff Leggi anche: Trump e Putin verso l’incontro a Budapest: “Telefonata positiva e produttiva, “. Pronto vertice con Zelensky La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Zelensky da Trump, visita positiva ma Putin ordina: «Niente tregua»; Iniziato il vertice tra Trump e Zelensky a Mar a Lago. Il tycoon: 'La guerra o finisce ora o durerà tantissimo'; Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: Europa al centro delle garanzie di pace; Finito il vertice a Mar a Lago. Trump: Alcuni nodi spinosi, ma vicini alla pace. Meloni: Coesione importantissima. Trump-Zelensky, Di Bella: "Inutile vertice. Politica Usa rende il mondo debole" - Antonio Di Bella commenta il vertice Trump- la7.it

