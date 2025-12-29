Al Teatro Puccini ‘Firenze suona per la Palestina’

Al Teatro Puccini di Firenze si svolge “Firenze suona per la Palestina”, un evento dedicato alla musica e alla riflessione sul tema dei diritti e della pace per il popolo palestinese. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico attraverso momenti culturali e di confronto, promovendo un impegno civile in favore di una causa fondamentale. Un’occasione per ascoltare, condividere e sostenere i valori di solidarietà e rispetto.

FIRENZE – Una serata di musica, parole e impegno civile per la pace e i diritti del popolo palestinese. È questo il senso di Firenze suona per la Palestina, l'evento in programma giovedì 8 gennaio alle 20,30 al Teatro Puccini di Firenze. Sul palco si alterneranno artiste e artisti del panorama musicale italiano, uniti dall'obiettivo comune di dare voce alla richiesta di cessate il fuoco, giustizia e rispetto dei diritti umani. La serata sarà presentata da Daniela Morozzi e vedrà la partecipazione di Errico Canta Male, Liqueedo, Fabrizio Mocata, Coro Agorà, Verdiana Raw, Marco Rovelli (con P. Monti e M.

