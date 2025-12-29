Al Rione Terra va in scena That’s Napoli Live Show

Il Rione Terra ospita “That’s Napoli Live Show”, un evento organizzato dal Comune di Pozzuoli. La serata offre l’opportunità di ascoltare musica tradizionale partenopea in un contesto storico e suggestivo. Un’occasione per vivere un momento di condivisione e valorizzare le radici culturali della città, invitando tutta la comunità a partecipare e a scoprire l’autenticità della musica napoletana.

Il Comune di Pozzuoli invita tutta la cittadinanza a vivere una serata speciale all'insegna dell'emozione e della tradizione musicale partenopea. Domani, martedì 30 dicembre, alle ore 19.30, presso la Cattedrale, andrà' in scena un concerto coinvolgente e travolgente che porterà sul palco l'energia, la passione e l'anima di Napoli attraverso le voci straordinarie del celebre .

