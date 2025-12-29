Al fianco del territorio al via il bando annuale della Fondazione Carisp | due finestre per presentare i progetti
La Fondazione Carisp annuncia il bando annuale 2026, dedicato a sostenere progetti di enti e associazioni nel settore sociale, culturale ed economico del territorio. Due finestre temporali consentiranno la presentazione delle proposte, rafforzando l’impegno della fondazione nel promuovere lo sviluppo locale. Un’opportunità per coinvolgere realtà del territorio in iniziative che contribuiscano al suo progresso e alla sua crescita sostenibile.
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a favore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio attraverso il Bando annuale, strumento ormai consolidato per orientare e sostenere le proposte progettuali di enti e associazioni. Un bando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
