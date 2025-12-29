Al fianco del territorio al via il bando annuale della Fondazione Carisp | due finestre per presentare i progetti

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Carisp annuncia il bando annuale 2026, dedicato a sostenere progetti di enti e associazioni nel settore sociale, culturale ed economico del territorio. Due finestre temporali consentiranno la presentazione delle proposte, rafforzando l’impegno della fondazione nel promuovere lo sviluppo locale. Un’opportunità per coinvolgere realtà del territorio in iniziative che contribuiscano al suo progresso e alla sua crescita sostenibile.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a favore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio attraverso il Bando annuale, strumento ormai consolidato per orientare e sostenere le proposte progettuali di enti e associazioni. Un bando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

al fianco del territorio al via il bando annuale della fondazione carisp due finestre per presentare i progetti

© Forlitoday.it - Al fianco del territorio, al via il bando annuale della Fondazione Carisp: due finestre per presentare i progetti

Leggi anche: Fondazione Carisp, 400mila euro per gli interventi sul territorio nel Documento programmatico 2026

Leggi anche: Ieri allo stadio la presentazione del progetto. Il club bianco schierato al fianco della Fondazione Theodora. Sostegno a bambini e adolescenti ricoverati e ai loro familiari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In Lombardia al via bando da 5 milioni per musei e biblioteche - Ha preso il via dalla Triennale di Milano il tour informativo con cui l'assessore della Lombardia alla Cultura, Francesca Caruso, illustra agli operatori del settore il bando 'Avviso Unico Cultura ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.