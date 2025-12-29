Al fianco del territorio al via il bando annuale della Fondazione Carisp | due finestre per presentare i progetti
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha aperto il bando annuale 2026, dedicato a sostenere progetti nel campo sociale, culturale ed economico del territorio. La modalità prevede due finestre di presentazione, offrendo a enti e associazioni l’opportunità di proporre iniziative in linea con gli obiettivi della fondazione. Un’occasione per rafforzare l’impegno condiviso per lo sviluppo locale.
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a favore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio attraverso il Bando annuale, strumento ormai consolidato per orientare e sostenere le proposte progettuali di enti e associazioni. Un bando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
