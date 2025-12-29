Al Circolo Tennis Una serata tra arte e talenti sportivi

Al Circolo Tennis di Follo si è svolta una serata dedicata all’unione tra arte e sport. Attraverso un quadro che rappresenta lo sport come espressione di comunità e rinascita, l’evento ha offerto un’occasione per condividere talenti e valori, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza del territorio. Un momento di confronto e cultura che ha coinvolto la comunità locale in modo semplice e autentico.

Un quadro che racconta lo sport come visione, comunità e rinascita ha fatto da filo conduttore a una serata destinata a restare nella memoria dei cittadini di Follo. 'Un Circolo Tennis Follo spaziale' è infatti il titolo dell'opera donata dal capitano di fregata Sergio Notti, appassionato di tennis e pittura, alla società della Cittadella dello Sport di via San Martino, un gesto simbolico e concreto che ha impreziosito la tradizionale festa natalizia del sodalizio follese. L'evento è stato l'occasione per lo scambio degli auguri tra soci, famiglie e dirigenti, con gli onori di casa affidati alla presidente Lina Ricciardone, al responsabile del circolo Maurizio Vallesi e alla dirigente Sandra Ricciardone, incordatrice nazionale.

