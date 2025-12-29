agnese dolce agnese un inedito ivan graziani al piccolo teatro dello scalo

Agnese Dolce Agnese, al Piccolo Teatro dello Scalo, presenta un inedito di Ivan Graziani. Quest’anno ricorre l’80º anniversario della nascita del cantautore abruzzese, figura di rilievo nel panorama musicale italiano. Numerosi omaggi e tributi hanno onorato la sua eredità artistica, che continua a essere riconosciuta e apprezzata anche nel 2026, testimoniando l’importanza di un artista che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile autentico e originale.

Un anno, quello appena trascorso, che ha celebrato i suoi 80 anni dalla nascita. Un anno che ha visto svariati omaggi e tributi che proseguono anche nel 2026 a un cantautore sopra le righe, icona del rock abruzzese che ha saputo conquistare un intero paese.Domenica 4 gennaio alle ore 21 il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

