Agnelli i funerali di Maria Sole | presenti John e Ginevra Elkann

Questa mattina si sono svolti i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli, presso la sua abitazione di Torrimpietra. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e amici, onorando così la memoria di una donna che ha rappresentato una figura importante nella famiglia Agnelli. La sua scomparsa a 100 anni lascia un ricordo di eleganza e sobrietà, nel rispetto della sua vita e dei suoi valori.

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli, morta a 100 anni nella sua casa a Torrimpietra, vicino a Roma. Le esequie si sono tenute nella chiesa di Palidoro, comune di Fiumicino. Presenti i cinque figli e i nipoti John Elkann – accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo e dai loro figli – e Ginevra Elkann – giunta insieme al marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Al termine della cerimonia funebre il feretro di Maria Sole Agnelli è stato portato dai pronipoti all’esterno della chiesa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agnelli, i funerali di Maria Sole: presenti John e Ginevra Elkann Leggi anche: Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli: era la zia di John e Lapo Elkann Leggi anche: Eredità Agnelli, chiesta l’imputazione coatta per John Elkann, archiviazione completa per Ginevra e Lapo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni; Addio a Maria Sole Agnelli, moglie del conte Teodorani Fabbri. Lattuca: Un legame forte la legava alla città; È morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna; Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato. Aveva 100 anni. Agnelli, i funerali di Maria Sole: presenti John e Ginevra Elkann - (LaPresse) Si sono celebrati questa mattina i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli, morta a 100 anni nella ... stream24.ilsole24ore.com

Maria Sole Agnelli, i funerali nella chiesa di Palidoro (Fiumicino): presenti i cinque figli e i nipoti John e Ginevra Elkann - Centinaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Maria Sole, molto legata al territorio, partecipando alla cerimonia funebre grazie ai microfoni piazzati all'esterno della chiesa ... msn.com

È morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna - Aveva 100 anni, è stata presidente di Fondazione Agnelli per 14 anni. ansa.it

Patrimoni e funerali Nello stesso giorno se ne sono andati Maria Sole Agnelli e Aldo Brachetti Peretti. Due famiglie che non si sono mai troppo amate, "a pelle". Lontane anche nelle cerimonie dell’ultimo saluto... x.com

Svelato il motivo della presenza di Andrea Agnelli in tribuna a San Siro per assistere alla partita del Milan di Max Allegri Tra le due leggende della Juventus c'è ancoa un legame indissolubile Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.