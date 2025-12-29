Agnelli i funerali di Maria Sole | presenti John e Ginevra Elkann

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono svolti i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli, presso la sua abitazione di Torrimpietra. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e amici, onorando così la memoria di una donna che ha rappresentato una figura importante nella famiglia Agnelli. La sua scomparsa a 100 anni lascia un ricordo di eleganza e sobrietà, nel rispetto della sua vita e dei suoi valori.

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli, morta a 100 anni nella sua casa a Torrimpietra, vicino a Roma. Le esequie si sono tenute nella chiesa di Palidoro, comune di Fiumicino. Presenti i cinque figli e i nipoti John Elkann – accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo e dai loro figli – e Ginevra Elkann – giunta insieme al marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Al termine della cerimonia funebre il feretro di Maria Sole Agnelli è stato portato dai pronipoti all’esterno della chiesa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

agnelli i funerali di maria sole presenti john e ginevra elkann

© Lapresse.it - Agnelli, i funerali di Maria Sole: presenti John e Ginevra Elkann

Leggi anche: Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli: era la zia di John e Lapo Elkann

Leggi anche: Eredità Agnelli, chiesta l’imputazione coatta per John Elkann, archiviazione completa per Ginevra e Lapo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni; Addio a Maria Sole Agnelli, moglie del conte Teodorani Fabbri. Lattuca: Un legame forte la legava alla città; È morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna; Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato. Aveva 100 anni.

agnelli funerali maria soleAgnelli, i funerali di Maria Sole: presenti John e Ginevra Elkann - (LaPresse) Si sono celebrati questa mattina i funerali di Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli, morta a 100 anni nella ... stream24.ilsole24ore.com

agnelli funerali maria soleMaria Sole Agnelli, i funerali nella chiesa di Palidoro (Fiumicino): presenti i cinque figli e i nipoti John e Ginevra Elkann - Centinaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Maria Sole, molto legata al territorio, partecipando alla cerimonia funebre grazie ai microfoni piazzati all'esterno della chiesa ... msn.com

agnelli funerali maria soleÈ morta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Susanna - Aveva 100 anni, è stata presidente di Fondazione Agnelli per 14 anni. ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.