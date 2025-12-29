Agnelli-Elkann la dinastia che ha tradito l’Italia | John andrebbe processato per alto tradimento ma scapperà a NY o Parigi con i soldi
L'influenza della famiglia Agnelli-Elkann in Italia si è spesso accompagnata a sospetti di favoritismi e connessioni con il potere. Tra sussidi, leggi ad hoc e protezioni statali, questa dinastia ha mantenuto un ruolo di rilievo nel tessuto economico e politico del Paese. Un’analisi critica del loro operato solleva domande sulla trasparenza e sull’impegno verso l’interesse pubblico.
Cassa integrazione, sussidi a fondo perduto, rottamazioni e leggi ad hoc. La famiglia Agnelli-Elkann ha sempre goduto di una grande protezione da parte dello Stato. Ma adesso, dopo l’incriminazione coatta del Gip di Torino, lo scenario più probabile è quello da “prendi i soldi e scappa” Alto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Agnelli – Elkann, la dinastia che ha tradito l’Italia
Leggi anche: Lippi non ha dubbi: «La famiglia Agnelli ha fatto della Juve un simbolo, credo che John Elkann debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi»
Agnelli – Elkann, la dinastia che ha tradito l’Italia; La famiglia Agnelli oggi: eredità, potere e nuove generazioni; Chi era Maria Sole Agnelli, morta all’età di 100 anni. FOTO; Benetton, Agnelli, Ferrero: le dinastie italiane investono in proprio. Da Paramount a Flixbus, ecco su cosa puntano.
Agnelli – Elkann, la dinastia che ha tradito l’Italia - Cassa integrazione, sussidi a fondo perduto, rottamazioni e leggi ad hoc. panorama.it
John Elkann, l’erede che incassa e scappa dall’Italia - Con la prossima vendita del gruppo editoriale Gedi, si completa l’uscita di John Elkann e della dinastia Agnelli dall’Italia. panorama.it
Maria Sole Agnelli, il patrimonio tra dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra - Le partecipazioni nella famiglia, i dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra, il patrimonio di Maria Sole Agnelli scomparsa a 100 anni ... quifinanza.it
Con la prossima vendita del gruppo editoriale Gedi, si completa l’uscita di John Elkann e della dinastia Agnelli dall’Italia. Dopo la cessione dell’auto ai francesi e di asset industriali come Iveco, Comau e Magneti Marelli, a Torino restano solo le macerie di un i - facebook.com facebook
Per anni il sistema Elkann-Agnelli ha beneficiato di aiuti pubblici italiani, tra contributi diretti, incentivi, cassa integrazione e sostegni statali. Secondo quanto ricostruito da Panorama, parliamo di oltre 220 miliardi di euro. Oggi, però, il cuore industriale se ne va. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.