Agnelli-Elkann la dinastia che ha tradito l’Italia | John andrebbe processato per alto tradimento ma scapperà a NY o Parigi con i soldi

L'influenza della famiglia Agnelli-Elkann in Italia si è spesso accompagnata a sospetti di favoritismi e connessioni con il potere. Tra sussidi, leggi ad hoc e protezioni statali, questa dinastia ha mantenuto un ruolo di rilievo nel tessuto economico e politico del Paese. Un’analisi critica del loro operato solleva domande sulla trasparenza e sull’impegno verso l’interesse pubblico.

John Elkann, l’erede che incassa e scappa dall’Italia - Con la prossima vendita del gruppo editoriale Gedi, si completa l’uscita di John Elkann e della dinastia Agnelli dall’Italia. panorama.it

Maria Sole Agnelli, il patrimonio tra dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra - Le partecipazioni nella famiglia, i dividendi Exor e la tenuta di Torrimpietra, il patrimonio di Maria Sole Agnelli scomparsa a 100 anni ... quifinanza.it

Con la prossima vendita del gruppo editoriale Gedi, si completa l’uscita di John Elkann e della dinastia Agnelli dall’Italia. Dopo la cessione dell’auto ai francesi e di asset industriali come Iveco, Comau e Magneti Marelli, a Torino restano solo le macerie di un i - facebook.com facebook

Per anni il sistema Elkann-Agnelli ha beneficiato di aiuti pubblici italiani, tra contributi diretti, incentivi, cassa integrazione e sostegni statali. Secondo quanto ricostruito da Panorama, parliamo di oltre 220 miliardi di euro. Oggi, però, il cuore industriale se ne va. x.com

