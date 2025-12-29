Aggressione al sindaco di Castiglione intervento riuscito | Carmine Siano è fuori pericolo
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico dopo l’aggressione avvenuta nella sera di Santo Stefano. L’intervento è stato completato senza complicazioni e Siano si trova ora fuori pericolo. La sua condizione stabile permette di attendere ulteriori aggiornamenti sulla sua ripresa.
È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una violenta aggressione avvenuta nella serata di Santo Stefano. L’operazione, condotta dal primario di Ortopedia e Traumatologia del “Ruggi”, Mauro Nese. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Preso a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi: dito amputato a Carmine Siano
Leggi anche: Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni
Castiglione del Genovesi, il sindaco Carmine Siano preso a bastonate da un uomo incappucciato; Sindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture; Sottoposto ad un intervento chirurgico a causa dell’aggressione subita, Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, è ora ricoverato in Ortopedia nell’ospedale di Salerno . Siano è stato colpito violentemente con un bastone o forse una spranga da u; Sindaco preso a bastonate, grave in ospedale: l'ipotesi di una vendetta per il suo ruolo al Comune. Il fratello Pasquale: «L'ho trovato a terra ferito, non ha visto chi l'ha colpito».
Carmine Siano sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate, l'ipotesi del raid punitivo - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, è ricoverato in gravi condizioni ed è già stato ascoltato dagli investigatori sull'accaduto ... virgilio.it
Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito - Il primo cittadino del piccolo comune del Salernitano colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto. quotidiano.net
Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo - Il primo cittadino del comune nel Salernitano, Carmine Siano, riversa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita ... today.it
Aggressione al sindaco di Castiglione, la vicinanza dell’Arcivescovo Bellandi - facebook.com facebook
L'aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi, #CarmineSiano, è avvenuta poco distante dalla sua abitazione. Subito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.