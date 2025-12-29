Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico dopo l’aggressione avvenuta nella sera di Santo Stefano. L’intervento è stato completato senza complicazioni e Siano si trova ora fuori pericolo. La sua condizione stabile permette di attendere ulteriori aggiornamenti sulla sua ripresa.

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una violenta aggressione avvenuta nella serata di Santo Stefano. L’operazione, condotta dal primario di Ortopedia e Traumatologia del “Ruggi”, Mauro Nese. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Aggressione al sindaco di Castiglione, intervento riuscito: Carmine Siano è fuori pericolo

