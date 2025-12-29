Aggressione al Pronto soccorso di Polla il monito della Fials provinciale | Chi cura deve essere protetto

La recente aggressione al Pronto soccorso di Polla, che ha coinvolto un medico in servizio, evidenzia la necessità di tutelare chi lavora in ambito sanitario. La Fials provinciale sottolinea l’importanza di proteggere il personale medico e sanitario da episodi di violenza, affinché possano svolgere il loro lavoro in condizioni di sicurezza e serenità. È fondamentale rafforzare le misure di tutela per prevenire simili incidenti in futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Negli ultimi giorni si è verificato un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario del Pronto soccorso di Polla, dove un medico è stato aggredito mentre era regolarmente in servizio da un giovane in evidente stato di ebbrezza. Un fatto che riporta con forza al centro dell'attenzione il tema della sicurezza negli ospedali e della tutela di chi ogni giorno si prende cura dei cittadini. Sull'accaduto interviene Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, che esprime solidarietà e vicinanza al personale coinvolto. «Siamo profondamente vicini al medico aggredito e a tutti gli operatori del Pronto Soccorso di Polla.

