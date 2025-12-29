Aggressione a Castelfranco | Molestata e buttata a terra Spintonata anche l’amica

Un episodio di aggressione si è verificato nel centro di Castelfranco Emilia, dove una donna è stata molestata e trascinata a terra, mentre un’amica è stata spintonata. L’incidente è avvenuto fuori da un locale, dopo che le vittime avevano lasciato il locale per una sigaretta. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e identificare eventuali responsabili.

Esce da un locale del centro di Castelfranco Emilia per fumare una sigaretta e viene palpeggiata al seno. Scossa per l'episodio, rientra nel bar raccontando l'accaduto agli amici e sperando di farlo diventare presto solo un brutto ricordo. Ma la serata, che doveva proseguire in discoteca a Bologna, finisce in ospedale. L'epilogo lo racconta direttamente lei, 24enne di Vignola, che ha trascorso la notte al pronto soccorso di Vignola per farsi refertare l'esito delle violenze subite (10 giorni di prognosi) e il pomeriggio di ieri in caserma a Castelfranco, per denunciare nero su bianco i fatti. "Poco prima di mezzanotte e mezza – spiega la 24enne vignolese al Carlino – io e le due amiche che erano con me siamo uscite per raggiungere la mia auto, che avevo parcheggiato poco distante in via Roncaglia.

