Agcom | filtro anti-spoofing ha bloccato 49 mln di chiamate in 11 gg

Dal 18 dicembre, il nuovo filtro anti-spoofing dell’Agcom ha bloccato circa 49,3 milioni di chiamate illecite in 11 giorni, con una media di 4,1 milioni al giorno. Questo strumento mira a contrastare le chiamate fraudolente provenienti da numerazioni italiane, contribuendo a ridurre le molestie telefoniche e migliorare la sicurezza delle comunicazioni mobili. I dati indicano un’efficace azione di prevenzione nel settore delle telecomunicazioni italiane.

Roma, 29 dic. (askanews) – Nei primi 11 giorni dall’entrata in vigore il nuovo filtro “anti-spoofing” che prende di mira anche per le chiamate da numeri mobili ha bloccate circa 49,3 milioni di chiamate illecite da numerazioni mobili italiane, 4,1 mln al giorno, pari a circa il 56% del totale delle chiamate da rete mobile con numero italiano (88,3 mln circa). Lo riporta l’Agcom, ricordando con un comunicato che dal 19 novembre il filtro è operativo grazie alla collaborazione tra gli operatori che instradano il traffico dalle direttrici internazionali e gli operatori di rete mobile. Blocca le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano numerazioni italiane mobili contraffatte (spoofing). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Lotta alle chiamate spam: il filtro anti-spoofing Agcom blocca 7,4 milioni di chiamate al giorno

Leggi anche: Filtro anti-spoofing mobile, AGCOM attiva il blocco sulle chiamate estere truccate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Telemarketing, numeri brevi a 3 cifre certificati: la stretta di Agcom; Telefonate dall’estero in aumento: il filtro anti-spoofing di Agcom non basta; Chiamate indesiderate e moleste, ora l'Agcom cala l'asso: numeri a 3 cifre per riconoscere i call center legali; Teleselling e telemarketing, Agcom propone numerazioni a tre cifre.

Telefonate da numeri sconosciuti, i dati Agcom sul nuovo filtro anti-spoofing - I dati raccolti nel primo periodo di applicazione confermano l'efficacia dell'intervento: tra il 19 e il 30 novembre sono state bloccate circa 49,3 milioni di chiamate illecite ... italiaoggi.it