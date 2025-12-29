Affidato ad una comunità di Fidenza non rispetta le regole ed è violento con gli operatori | arrestato
Un uomo di 57 anni, già condannato per furto e porto di armi, è stato arrestato a Fidenza. Affidato a una comunità locale, ha violato le regole e aggredito gli operatori. Le sue azioni hanno portato alla reclusione, chiudendo così un episodio giudiziario iniziato con condanne definitive per reati commessi nel 2023 ad Ischia.
Si sono concluse con il rientro in carcere le vicende giudiziarie di un 57enne italiano, condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Napoli per furto in abitazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere, reati commessi nel 2023 ad Ischia. L'uomo, che nel luglio del 2025 aveva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Va in carcere a 17 anni. Non rispetta le regole della comunità: arrestato
Leggi anche: È una comunità che cresce ed è fatta di professionalità diverse, unite da un grande entusiasmo e da un perfezionismo estenuante, dal regista agli operatori, dagli autori ai tecnici
Il Comune di Piacenza ha affidato alla società Arcadis Italia l'incarico di realizzare un progetto. Ma il contenzioso con Gps-Piacenza Parcheggi è ancora aperto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.