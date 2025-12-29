Affidato ad una comunità di Fidenza non rispetta le regole ed è violento con gli operatori | arrestato

Un uomo di 57 anni, già condannato per furto e porto di armi, è stato arrestato a Fidenza. Affidato a una comunità locale, ha violato le regole e aggredito gli operatori. Le sue azioni hanno portato alla reclusione, chiudendo così un episodio giudiziario iniziato con condanne definitive per reati commessi nel 2023 ad Ischia.

