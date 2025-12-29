Affari tuoi Rosy vestita così | regia in tilt

Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, la partecipante Rosy ha indossato un abito che ha suscitato numerosi commenti tra gli spettatori. La sua scelta di stile ha provocato un vero e proprio subbuglio sui social e tra il pubblico presente in studio, creando momenti di discussione e curiosità. La puntata, condotta da Stefano De Martino, si è distinta anche per questo episodio, attirando l'attenzione su un dettaglio che ha animato il dibattito.

Commenti piccantissimi e vero e proprio delirio tra gli spettatori di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Merito (o colpa, a seconda dei punti di vista) della bella Rosanna, "per gli amici Rosy ". La personal trainer da Cologno Monzese, in rappresentanza della Lombardia, è accompagnata in studio dal marito Luca, tecnico informatico. In formissima, di rosso vestita con abitino aderente e spacco vistoso, manda in tilt la regia di Rai 1 che indugia su alcune inquadrature per così dire "tattiche". ge:kolumbus:liberoquotidiano:45612005 I telespettatori che seguono e commentano le puntate in tempo reale su X se ne accorgono, apprezzano ma regalano anche qualche parola un po' troppo cattiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Rosy vestita così: regia in tilt Leggi anche: Affari Tuoi, la concorrente si presenta vestita così: è bufera Leggi anche: Affari tuoi, Rosy umilia il marito: "Nemmeno risponde" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affari Tuoi, tutto studiatissimo: un pesante sospetto a Natale; Kevin Spacey come Jannik Sinner: si scatena il delirio | .it; Apple, multa da oltre 98 milioni di euro: ecco l'accusa | .it; Basilicata, regalo di Natale in regione: tornano i vitalizi | .it. Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato. Colpo di scena sul finale - La puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi ha regalato grandi emozioni con un Stefano De ... dilei.it

Rosy della Lombardia ad Affari Tuoi: “Nella vita vado sempre fino in fondo”, e vince contro il destino - Non cede al rischio e accetta l’offerta del dottore: il suo pacco conteneva meno di quanto ha vinto. fanpage.it

Affari Tuoi, De Martino terzo incomodo imbarazza gli sposi: "Da quanto..?". E Rosy emozionata vince a sorpresa - Nella puntata del 28 dicembre Rosy e il marito Luca tornano a casa con 24mila euro. libero.it

Sin da quando la Rai gli ha affidato la guida di Affari tuoi Stefano De Martino fa la spola tra Roma e Milano. Nella capitale registra le puntate dello show di Rai1, mentre a Milano c'è il figlio Santiago, che il conduttore raggiunge nel fine settimana. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.