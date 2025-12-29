Affari tuoi Rosy e gli insulti sui titoli di coda | Sarà il botox

Nella puntata di domenica sera di Affari Tuoi, lo show si presenta con alcune difficoltà, ma si risolleva nel finale grazie all’intervento del Dottore. Tra i titoli di coda, Rosy e gli insulti si alternano, lasciando un ricordo meno positivo della puntata. Un episodio che, pur senza grandi predilezioni, evidenzia come anche le serate meno fortunate possano riservare sorprese inaspettate.

Puntata non troppo fortunata, quella di Affari tuoi andata in onda domenica sera, ma che si riscatta nel finale con un colpo di coda firmato dal Dottore. La concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino arriva da Cologno Monzese, Milano: per la Lombardia gioca la bella Rosanna, per gli amici Rosy, "personal trainer specialzzata nell'allenamento femminile. Ho creato il mio metodo che aiuta le donne a rimettersi in forma e ritrovare fiducia in se stesse". "Complimenti!", urla il pacchista-disturbatore Herbert Ballerina. "Ma nella vita sono anche mamma di una bellissima bambina di pochi mesi di nome Aurora".

